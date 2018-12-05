iPhone за $2000? Китай сделает купертиновцев «рабами» за санкции против Huawei

Цены смартфонов компании Apple станут заоблачными, но кто купит столь дорогие гаджеты.

Торговая война между США и Поднебесной плохо отразится на «яблочной» корпорации. Вашингтон ввёл пошлины на детали из КНР, и это увеличило себестоимость iPhone на 20%. Противоборство США с Китаем продолжается и Пекин способен сделать ответный ход. В рамках ответных санкций за отказ Google от поддержки ОС Android на смартфонах Huawei может стать запрет производства новых партий iPhone промышленном предприятии фирмы Foxconn в городе Шеньчжень под Гонконгом. Такой шаг ещё больше ударит по Apple и смартфоны купертиновцев существенно подорожают. Уже сейчас аналитики отмечают значительный спад спроса на iPhone во всём мире. Очередное повышение цен, вероятно, сделает купертиновцев «рабами», поскольку объёмы продаж гаджета снизятся, и производитель понесёт огромные убытки.

Скорее всего, мало людей захотят покупать iPhone за $2000 тем более, когда есть практически ничем не уступающие аналоги, которые стоят на порядок дешевле. За санкции против Huawei придется ответить Apple. Эксперты и без торговой войны с Китаем предрекают iPhone далеко не светлое будущее. По прогнозам, интерес к смартфонам Apple сократится очень сильно даже без повышения цен. Вряд ли купертиновцы смогут подняться в случае ответа на санкции от такого удара. Похоже, созданная Стивом Джобсом империя, рухнет или по крайней мере перестанет играть ведущую роль на рынке смартфонов.