Заманят или облажаются? Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep

Сегодня, 13:15 \\ Техно

«Царский» подарок станет поводом к падению продаж или восстановлению доверия после критики 2016 года.

До вторника, 21 мая, компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep, где предлагается симулятор катания на лыжах, сноуборде, дайвинг в вингсьюте и парапланеризм. Все четыре забавных способа спуститься с горы без травм захватывает поклонников игр, ведь получить новинку бесплатно это настоящий успех. К сожалению, он не поставляется с полным набором DLC, но, по стандарту Ubisoft, его всё же более чем достаточно, чтобы вложить в него новые разработки и вновь усовершенствовать. Когда Брендан Колдуэлл испытал Steep в 2016 году, он обнаружил, что это был иногда впечатляющий, но часто расстраивающий, «глючный» опыт. Это может быть причиной, чтобы пропустить бесплатную версию, но за последние несколько лет Ubisoft очень хорошо отреагировала на критику и улучшила свои игры после выпуска. Если геймеру нравится базовая игра, сезонный пропуск добавляет три новых набора вещей. Adrenaline Pack даёт три ночных испытания и немного дополнительного снаряжения. Пакет Extreme добавляет в игру три новых вида спорта - ракетные крылья, базовый прыжок и скоростное скольжение - которые кажутся еще менее безопасными способами спуститься с горы.

Winter Fest Pack добавляет катание на санях, больше проблем и некоторые глупые вещи для настройки. Расширение Road to the Olympics - большое, но более прямолинейное, с добавлением Slopestyle, Ski и Snowboard Halfpipe, Big Air, гигантского слалома, скоростного спуска и Super-G, а также новых гор Японии и Южной Кореи. Стоит сказать, что Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep, возможно по опыту «слива» Assassin's Creed: Unity. Приурочили раздачу этой игры к пожару Нотр-Дама, так как действие игры тоже происходит в Париже. Сейчас эксперты теряются в догадках, разработчики Ubisoft заманят новых геймеров в свои сети или же окончательно облажаются. К слову, сейчас на официальном сайте компании баснословные скидки на игры.

Опытные геймеры подчёркивают, что во время бесплатного скачивания Assassin's Creed: Unity наблюдалась аналогичная тенденция. Следовательно, компания Ubisoft может скрывать финансовый коллапс и отсутствие прироста продаж за бесплатными скачиваниями игр. Но, не стоит отбрасывать вероятность старта нового этапа в компании, ведь критика в 2016 году могла стать хорошим пинком к положительным изменениям. Поэтому, до 21 мая есть шанс бесплатно скачать Steep, хотя потребуется логин Ubisoft, чтобы добавить его в свою учетную запись. Все игровые дополнения продаются в магазине Ubisoft. Обратите внимание, что Season Pass включает в себя пакеты Winterfest & Extreme, но не дополнение к Зимней Олимпиаде.

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Автор - Ольга Милославская
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