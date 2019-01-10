Что делать и как быть? Хакеры начали массово взламывать аккаунты мессенджера WhatsApp

Сегодня, 18:16 \\ Техно

Простые правила помогут обезопасить смартфон и проследить за безопасностью персональных данных. В группе риска оказались практически все пользователи программы.

Недавно официальные представители Facebook, выкупившей все права на мессенджер WhatsApp, заявили о том, что хакерам удалось использовать брешь в безопасности приложения и устанавливать зловредное ПО на устройства ничего не подозревающих пользователей. С помощью хитроумного метода злоумышленники могут получить доступ ко всем перепискам в WhatsApp, к камере, микрофону смартфона и прочим способам слежки за гражданами. После того, как хакеры начали массово взламывать аккаунты мессенджера, которым пользуются более 1,5 миллиарда человек, многие забили тревогу, не зная, что делать и как быть. Однако, недавно компьютерные эксперты рассказали, как выявить взлом и обезопасить своё устройство от него. Установка шпионского ПО происходит после звонка в WhatsApp от некоего «левого» номера, но даже в том случае, если пользователь сбросит вызов, хакеры в любом случае получают доступ к телефону звонившего. В данный момент брешь в безопасности программы исправлена программистами Facebook и для того, чтобы сделать смартфон неуязвимым к атакам через мессенджер, нужно обязательно обновить его до последней актуальной версии.

Кроме того, специалисты рекомендуют следить за обновлениями мобильных операционных систем, так как с новыми версиями Android и iOS разработчики добавляют новые элементы защиты, значительно усложняющие взлом мобильных устройств. Также ни в коем случае нельзя реагировать на сообщения, в которых незнакомцы предлагают приобрести «золотую» версию WhatsApp или же установить её абсолютно безвозмездно. Под видом улучшенного мессенджера с якобы эксклюзивными функциями тысячи доверчивых пользователей со всего мира установили шпионские программы на свои смартфоны, собственноручно подтвердив все требующиеся хакерам разрешения при установке.

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Автор - Александр Соловьёв
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