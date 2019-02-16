Пожар в подарок: В Сети оценили 100-Вт зарядку для Xiaomi Mi Mix 4

Устройство получит защиту от попадания влаги и пыли, а вот пользователи вполне вероятно получат ожоги.

Характеристики Xiaomi Mi Mix 4 поражают. Это будет первый в мире смартфон с зарядкой на 100 Вт. В рейтинге DxOMark он уже занял первое место.

Инсайдеры «слили» фото слайда из презентации Mi Mix 4, который был представлен Xiaomi в начале года. Пока известно, что устройство будет работать на однокристальном Snapdgraon 855, получит AMOLED-дисплей 2K с частотой обновления картинки 120 Гц и динамиками с поддержкой HDR+. Камеры обещают быть также очень достойными.

Кроме впечатляющей картинки и звука устройство получит запредельную флеш-память на целый терабайт и до 16 ГБ ОЗУ, а вот емкость аккумулятора не впечатляет – всего 4500 мА•ч, а зарядкак, как уже было сказано будет на 100 Вт.

В Сети уже оценили 100-Вт зарядку для Xiaomi Mi Mix 4. Некоторые считают, что это бессмысленно. Зарядка на 50 Вт «оживляет» смартфон всего за 10-15 мин, так что полезность новой зарядки под вопросом. Некоторые считают, что это маркетинговый ход, рассчитанный на людей, которые все еще меряются «у кого больше». Кроме прочего, юзеры заметили, что вопрос вызывает распределение тепла, образующегося при зарядке устройства. Не исключено, что вместе со 10-Вт зарядкой покупатель получит и пожар в подарок.

Но выход есть. Некоторые советуют просто заряжать смартфон на улице.