Владимир Ефимов: роботы начнут собирать российские самолеты

Российские роботы в скором времени будут использоваться для производства пассажирских лайнеров, гражданских и военных «транспортников», — сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов. Таким образом он прокомментировал новость о том, что специалисты компании «Авиационный консалтинг-Техно» разработали первую отечественную систему роботизированной сборки таких воздушных судов. Общий размер инвестиций в разработку превысил 400 миллионов рублей. Работу над созданием технологии вели более 70 специалистов, конструкторов и инженеров. Такую информацию передает издание «Известия».

По словам Владимира Ефимова, в настоящее время роботизированную линию монтируют в Ульяновске. Уже летом текущего года она будет применяться для выпуска новых военных «транспортников» Ил-476. К концу текущего года такую линию установят на подмосковный завод «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). Уже с начала 2020 года на этом предприятии с помощью роботов начнут выпускать пассажирские лайнеры Ил-114.







