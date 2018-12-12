Для российских силовых структур был разработан ослепляющий дрон

Специально для российских силовых структур петербургским научно-производственным объединением «Специальных материалов» был создан дрон, оснащенный электрошокером и ослепляющим лазером.

По словам разработчиков, у их беспилотного воздушного комплекса очень широкий функционал. Устройство может применяться на любом типе местности: в городе, лесу и даже горах. Дрон способен летать на расстояние до трёх километров и его можно использовать для патрулирования, задержания нарушителей, а также для поиска людей и объектов.

Сам беспилотник весит немногим больше килограмма, оснащён светодиодным и ослепляющим лазерным устройствами, способными вызвать временную потерю зрения. Также на нём установлена камера, способная вести наблюдение и производить оценку ситуации, а также видеозапись. Дополнительно на дрон можно установить сирену и громкоговоритель.

Как заявляют разработчики, даже сейчас их изделие произвело огромное впечатление и может быть востребовано в дальнейшем как у военных, так и у правоохранительных органов.

Разработку представят широкой общественности в мае и июне на военно-технических форумах.



