«Мессенджер диктаторов»: Дуров обвинил WhatsApp в уязвимостях

Основатель Telegram и «ВКонтакте» подчеркнул, что WhatsApp используют американские спецслужбы, и переписка пользователей всегда под контролем властей.

Бывший владелец соцсети VK и создатель Telegram Павел Дуров написал в Twitter о своем отношении к мессенджеру WhatsApp. По его мнению, уязвимость программы – это следствие сотрудничества со спецслужбами.

Так, стало известно о вредоносной программе, которая позволяла следить за людьми, используя WhatsApp. Это второй случай за последние полгода: ранее было обнаружено вредоносное ПО, которое могло видеть персональные данные пользователя, единожды позвонив.

Стоит отметить, что владельцам WhatsApp сложно опровергнуть слова Павла Дурова, так как код мессенджера закрыт от посторонних глаз. Эксперты предположили, что это сделано намеренно. Так, программисты могли сами оставить уязвимость для слежки за пользователями, которую случайно находят злоумышленниками.

К слову, программа не впервые получает титул «Мессенджер диктаторов» от журналистов. В частности, недавно эксперты обнаружили вредоносную программу, которая может собирать данные о пользователе после звонка. По мнению журналистов Financial Times, разработчиком программы является израильская компания NSO Group. Напомним, тогда Павел Дуров тоже обвинил WhatsApp в уязвимостях.