«Мессенджер диктаторов»: Дуров обвинил WhatsApp в уязвимостях

Сегодня, 09:24 \\ Техно

Основатель Telegram и «ВКонтакте» подчеркнул, что WhatsApp используют американские спецслужбы, и переписка пользователей всегда под контролем властей.

Бывший владелец соцсети VK и создатель Telegram Павел Дуров написал в Twitter о своем отношении к мессенджеру WhatsApp. По его мнению, уязвимость программы – это следствие сотрудничества со спецслужбами.

Так, стало известно о вредоносной программе, которая позволяла следить за людьми, используя WhatsApp. Это второй случай за последние полгода: ранее было обнаружено вредоносное ПО, которое могло видеть персональные данные пользователя, единожды позвонив.

Стоит отметить, что владельцам WhatsApp сложно опровергнуть слова Павла Дурова, так как код мессенджера закрыт от посторонних глаз. Эксперты предположили, что это сделано намеренно. Так, программисты могли сами оставить уязвимость для слежки за пользователями, которую случайно находят злоумышленниками.

К слову, программа не впервые получает титул «Мессенджер диктаторов» от журналистов. В частности, недавно эксперты обнаружили вредоносную программу, которая может собирать данные о пользователе после звонка. По мнению журналистов Financial Times, разработчиком программы является израильская компания NSO Group. Напомним, тогда Павел Дуров тоже обвинил WhatsApp в уязвимостях.

Поделиться новостью:
Автор - Сергей Ковалев
Главное за неделю

Боль в пояснице скрывает три смертельные болезни

Обезболивающий укол снимает спазмы, но в итоге человек «сгорает» от сахарного диабета,...

Врачи сообщают о том, что снизить давление можно без лекарств

 Отечественные медики дают несколько простых, но эффективных советов по снижению давления...

DJI представила «убийцу» GoPro

Первая экшн-камера компании бросает вызов лидеру рынка.

NASA планирует высадить первую в мире женщину на Луну

Программа получила название «Артемида», в честь греческой богини Луны и сестры Аполлона,...

Врачи рассказали о первых признаках появления камней в почках

 Камни в почках вызывают серьезный дискомфорт у их обладателя. Врачи рассказали о первых...

Врачи назвали причины задержки воды в организме и способы борьбы с отёками

Вода может накапливаться даже в лёгких, что провоцирует кашель и проблемы дыхания.

На Титане обнаружили 6300-километровый «коридор жизни»

Этот коридор мог помочь внеземным созданиям выжить в условиях сурового климата Титана,...

Парад планет 14 мая вызовет разрушительное землетрясение

Сила подземных толчков будет достигать 7 баллов по шкале Рихтера. Об этом заявил...

Пауки в ходе эволюции изобрели «катапульту» для быстрого перемещения

Паук Hyptiotes cavatus с большим усилием натягивает паутину, как резинку, чтобы...

«Смерть» паролям Windows 10: Microsoft удалит все коды в течение недели

800 миллионов пользователей Windows 10 в скором времени останутся без паролей. Эксперты...

Учёные уверены, что вино способно продлить жизнь

 Калифорнийские учёные на этой неделе пришли к выводу о том, что пару бокалов хорошего...

Одиночество способствует болезням сердца: названы способы защиты сердечно-сосудистой системы

 Британские ученные составили перечень из восьми способов защиты сердца для людей любых...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ