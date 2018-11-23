Apple на 40% снизила производительность iMac

Сегодня, 03:55 \\ Техно

Компания создала специальную инструкцию, благодаря которой пользователи смогут обеспечить полноценную защиту процессора Intel на iMac.

После того, как Apple объявила о своих новых спекулятивных операциях, направленных на архитектуру процессоров Intel, на сайте компании появился документ. В нём пошла речь о том, что Apple снизила производительность iMac на 40% ради безопасности пользователей, которые подвергаются постоянным атакам. Такая функция введена в ручном режиме, поскольку это чрезмерный уровень безопасности для обычного пользователя.

Apple провела ряд тестов, которые зафиксировали падение производительности на 40% при введении полноценного смягчения. Это было вызвано тем, что хакеры через процессоры Intel научились доставать личные данные пользователей. Такое явление связано с включением защиты MDS, которая предполагает полное отключение гиперпоточности и добавляет дополнительные барьеры, когда процессор переключает контексты.

Однако компания заверила пользователей, что большинству из них нет нужды беспокоиться о полном включении смягчения. После незначительного снижения производительности, Apple выпустила критические исправления для всех клиентов, включающих в себя предотвращение эксплойтов jаvascript через Safari.

Члены правительства и высокопоставленные руководители предприятий особенно заинтересованы в функции смягчения. Они больше остальных подвержены атакам. Также Apple рекомендует всем клиентам загружать исключительно надежное программное обеспечение из App Store.

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Автор - Юлия Брик
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