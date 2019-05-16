Пользователи Intel в зоне риска: Хакеры создали новый «зомби-вирус»

Вчера, 19:07 \\ Техно

Процессор становится уязвим перед кибератаками: взломщики могут получить пароли и коды авторизации.

Новый «зомби-вирус» — хакерская атака, которая способна найти недостатки процессора Intel и получить нужные данные без взлома системы. Системный чип исполняет команды в ускоренном режиме и предсказывает дальнейшие действия. В результате чего система некоторые время хранит чувствительные данные, которые перехватывают хакеры.

Уникальная уязвимость, которую эксперты назвали ZombieLoad, поражает все процессоры (от Xeon до Atom). Исследователи создали презентацию, которая показывает действие вируса: ZombieLoad открывает доступ к «чужим» данным, что позволяет отслеживать действия пользователей ОС в реальном времени.

В зоне риска оказались пользователи процессоров Intel, которые произведены с 2011 года. Эксперты отметили, что системы AMD и ARM не поддаются этой уязвимости.

Представители Google и Mozilla сообщили, что начали разработку заплаток, которые способны закрыть уязвимость к этому вирусу.

Специалисты по кибербезопасности рассказали, что волноваться из-за ZombieLoad не стоит, ведь пока еще не было случаев эксплуатации вредоносной программы.

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Автор - Ксения Вишневская
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