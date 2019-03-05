Закос под копию: Chrome скопировал функции нового браузера Edge на движке Chromium

Апдейт для Google Chrome добавляет фукнции браузера Microsoft Edge, сделанного на движке первого.

Можно сбиться со счёта, в попытке выяснить сколько раз Microsoft пыталась выиграть войну браузеров с помощью различных стратегий. Хотя ни один из них не сработал, компания твёрдо убеждена, что может внести большой вклад в этой области. В результате Microsoft Edge переродился в браузер на основе Chromium, и одна из приятных сторон браузера заключается в том, что его дизайн вдохновляет самый популярный в мире интернет-браузер Google Chrome. Google Chrome сейчас пытается выглядеть как новый Microsoft Edge - весьма неожиданный закос под свою же копию.

Компания переработала страницу настроек браузера Chrome и, честно говоря, она очень похожа на Chrome на базе Edge. В настоящее время он тестирует новый интерфейс в последней версии (76.0.3793.0) канала распространения Canary в браузере Chrome. Страница настроек Chrome теперь имеет фиксированную правую боковую панель с различными настройками, а на левой стороне находятся элементы, соответствующие настройкам.

Теперь, когда Google начал тестировать новый интерфейс для своей страницы настроек в канале распространения Canary, пользователям, использующим стабильную версию, не нужно долго ждать, чтобы установить новый интерфейс в своем браузере, иначе вы можете скачать Chrome Canary отсюда.