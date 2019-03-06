Google официально врывается в гонку «складных вооружений»

Сегодня, 22:20 \\ Техно

Ошибки «пионеров» Huawei и Samsung оказались очень кстати. Компания гарантирует «солидное качество» новинки.

После выхода складных моделей Mate X и Galaxy Fold, как и следовало ожидать, глава команды Pixel, сообщил изданию, что Google официально врывается в гонку «складных вооружений». Пока речь идет только о создании прототипов и об анонсе говорить преждевременно, однако разработчики уже готовы говорить о выпуске высококачественного смартфона.

Во-первых, в Google учли отрицательный опыт «первопроходцев». Они признаю, что качество их продукции не всегда было на высшем уровне, но сейчас все иначе. Плюс, компания может быстро отслеживать обновления для телефона, что сделает его лидером среди флагманов.

Во-вторых, Google использует API, которые реализуют дополнительные возможности на устройствах Android. Приложения не потребуют специальных настроек и будут взаимодействовать друг с другом, обеспечивая владельцу комфортное использование.

Судя по патенту, поданного компанией в марте, новые смартфоны будут в виде «раскладушки», но возможно это еще не окончательный дизайн.

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Автор - Шура Аш
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