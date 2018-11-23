Его производительность на 25% больше, чем у IBM Summit – самой быстрой вычислительной машины в мире.

Консорциум обработчиков научных данных (SDP) компании Square Kilometer Array объявил о завершении амбициозного проекта. За пять лет разработчики создали суперкомпьютер площадью в квадратный километр, предназначенный для приёма информации от телескопов. Космические знаки с обсерваторий начнут поступать в суперкомпьютер и обрабатываться машиной. SDP представляет собой второй этап обработки оцифрованных астрономических сигналов. По оценкам консорциума, общая вычислительная мощность суперкомпьютера составит 250 Пфлопс. Ежегодно по всему миру станут распространять данные, которых хватит, чтобы заполнить память более миллиона средних по производительности ноутбуков.

Суперкомпьютер научат обнаруживать и устранять антропогенные радиочастотные помехи со спутников и других аппаратов. Учёные хотят создать крупнейший и наиболее функциональный радиотелескоп в рамках SKA – международного проекта, состоящего из тысяч антенн по всему миру с центральным ядром в Южной Африке и Западной Австралии. Ради приёма и обработки сигналов от обсерватории создали новый суперкомпьютер.

До сегодняшнего дня наиболее быстрой вычислительной машиной считался Summit, разработанный компанией IBM. Его мощность обеспечивается 4608 серверов. Он занимает площадь, равную двум теннисным кортам.