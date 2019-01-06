Робот-колибри заменит беспилотники? Учёные создали дрон, способный летать как самая маленькая птица

Сегодня, 17:07 \\ Техно

Робот способен маневрировать через разрушенные здания и другие загроможденные пространства, а также учиться новым трюкам и летать очень тихо для секретных операций, как настоящий колибри.

Специалисты давно задаются вопросом, что может летать одновременно и как птица, и как насекомое, чтобы взять эту технологию для разработки летательных аппаратов. В 2011 году был найден ответ: колибри. Всё это время специалисты проводили опыты и эксперименты, которые, наконец, завершились успешно. Эксперты полагают, что робот вскоре заменит беспилотники.

Учёные долгое время наблюдали за настоящими колибри. Они задокументировали ключевые маневры птицы такие, как быстрый поворот на 180 градусов, и перевели их на компьютерные алгоритмы, которые робот мог выучить, подключившись к симуляции. В результате компания AeroVironment по заказу DARPA, агентства Министерства обороны США, изобрела инновационного робота, который будет представлен 20 мая 2019 года. Учёные создали дрон, способный летать как самая маленькая птица.

Физики отметили, им удалось уменьшить размер роботов до натурального размера колибри без ущерба для возможностей полёта. Особенность колибри в том, что они не используют обычную аэродинамику, а их крылья устойчивы. Чем выше частота взмахов, тем проще совершать манёвры. Известно, что самый крупный колибри весит 12 грамм, но способен поднимать груз в 2 раза тяжелее собственной массы. Дрон-колибри также способен на это благодаря искусственному интеллекту. Новый беспилотник летает на двух моторах. Интересно, что робот способен управлять отдельно каждым крылом – это основная технология, перенятая специалистами при создании устройства. Именно она позволяет совершать столь подвижные манёвры.

Помимо секретных операций и использования в целях безопасности и обороны, робот-колибри также помогает науке. Он позволяет подробно исследовать животный мир и более надёжно изучать живые организмы в их естественной среде.

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Автор - Альбина Холодная
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