Определён ТОП-7 бюджетных смартфонов 2019 года

«Яблоко» вне конкуренции не только по дорогим гаджетам, однако Nokia и Мото имеют перспективу получить хорошую прибыль на продажах уже в этом году.

Несколько лет назад дорогие смартфоны стоили менее 800 долларов. Теперь топовые телефоны будут стоить не менее 1000 долларов или больше, во многих из которых до сих пор не хватает легко заменяемых батарей и других деталей - это означает, что покупатель, вероятно, купит ещё один гаджет уже через пару лет. Если есть желание быть в тренде и не платить четыре или шесть зарплат за новый телефон, то стоит обратить внимание, что определён ТОП-6 бюджетных смартфонов 2019 года. В список попали Google Pixel 3a, Nokia 7.1, Мото G7, Moto G7 Power, iPhone SE, Nokia 6.1, Alcatel 1X. Попытка сэкономить на бюджетном смартфоне не означает, что придется упустить все премиальные функции, доступные только на самых дорогих мобильных устройствах. Во всяком случае, многокамерные системы, дополнительная системная память и вырезы на дисплеях работают даже на самых дешёвых телефонах. Если говорить о трёх победителях рейтинга, то несомненным лидером стал Google Pixel 3a. Хотя линейка Pixel от Google традиционно являлась просто флагманскими телефонами, ее новый Pixel 3A стоит всего 400 долларов, что находится на грани между «бюджетом» и «средним уровнем» (Pixel 3A XL стоит 480 долларов, что слишком много для вписаться в этот список). За эту цену покупатель получает процессор Snapdragon 670, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ памяти и OLED-экран 2220 x 1080. Это достойные характеристики по цене, но самое шокирующее включение - камера Pixel 3A, которая почти так же хороша, как и камера Pixel 3, которая является одной из лучших, которые можно купить. Он даже имеет разъем для наушников, который является желанным дополнением для бюджетного.

Второе место получает Nokia 7.1. Nokia сделала потрясающее возвращение со своей новой линейкой телефонов Android, после нескольких лет производства злополучных телефонов Windows для Microsoft. Он доминирует в США ниже 400 долларов, а Nokia 7.1 стоит 350 долларов. Как часть программы Google Android Android One, телефоны Nokia работают под управлением последней версии ОС (9.0 «Pie») и гарантированно будут получать регулярные обновления в течение двух лет, что само по себе является огромным преимуществом, особенно в этой ценовой категории. 7.1 оснащен 5,8-дюймовым ЖК-дисплеем HDR 19: 9 с крошечной выемкой «росинка» вдоль верхней части для большого, но не совсем от края до края экрана. Внутри процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ памяти (расширяемой с помощью карты microSD) и чип NFC, чтобы использовать Google Pay. У него даже есть две задние камеры, которые очень приятно видеть в этой ценовой категории, и разъем для наушников.

Третья позиция досталась Мото G7. Motorola - еще один крупный игрок в Android-бюджете, и новая линейка G7 является надежной альтернативой линейке Nokia. За 300 долларов Motorola G7 предлагает 6,2-дюймовый ЖК-экран с небольшой выемкой капли вверху, а также процессор Snapdragon 632, питающий его внутренние компоненты. Он имеет те же 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти (плюс расширяемость).Честно говоря, 7.1 - лучшая покупка почти во всех отношениях, G7 будет служить достаточно.