Раньше Apple: Умные очки компании Epson Moverio теперь можно подключить к смартфону

Сегодня, 14:46 \\ Техно

Стоимость Moverio BT-30C составляет 499 долларов. Выход намечен на июнь 2019 года. Умные очки поддерживают 3D-контент. 

Компания Epson трудится над созданием новых умны очков, которые получат название BT-30C. Их особенность заключается в том, что теперь умные очки BT-30C можно подключить непосредственно к смартфону. Это говорит о том, что нет необходимости ждать выпуска аналогичной технологии компании Apple. 

Дело в том, что все умные очки, которые были раньше, имели пульт управления — телефон без сотовой связи, камеры и дисплея. При создании BT-30C был использован другой подход — устройство подключается через USB-C к смартфону пользователя. Мало того, что кабель обеспечивает питание, так он ещё и позволяет считывать информацию.

Если говорить об ощущениях, то очки Moverio BT-30C создают впечатление, что к лицу подносят прозрачный смартфон, за которым можно увидеть пространство и предметы. Сейчас компания работает над версией, которая отключает дисплей, при этом используя сенсорный экран.

Что касается технических характеристик, то умные очки компании Epson поддерживают 3D-контент, но некоторые приложения разработки не работают. Впрочем, дата выхода Moverio BT-30C намечена на июнь 2019 года по цене 499 долларов, что дешевле предыдущих версий. 

Главным же намерением Epson является возможность сделать умные очки похожие на те, которые отпускаются по рецепту. В дальнейшем, если разработка окажется популярной срели пользователей, технологическая компания сократит общую ширину очков примерно на 15 процентов.

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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