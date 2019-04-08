Samsung отменяет заказы на свой ломающийся складной Galaxy Fold

Сегодня, 18:56 \\ Техно

Во время тестирования передовой смартфон за 2000 долларов вышел из строя до официального выхода на рынок. Корейского производителя раскритиковали за некачественный товар.

Издание Reuters сообщает, что компания Samsung отменяет заказы на свой складной Galaxy Fold, если инженерам до 31 мая не удастся решить проблему. Флагман планировали выпустить 26 апреля этого года, но во время испытаний произошёл конфуз, связанный с защитной плёнкой для экрана. Ярые любители гаджетов Samsung заказали Galaxy Fold заранее и сильно пожалели об этом. Южнокорейский производитель принёс извинения перед потребителями и пообещал исправить ситуацию в течение месяца. Если сделать это не получится, компания отметит предварительные заказы автоматически.

Новую дату выхода на рынок Galaxy Fold не называют. Гибкое устройство имеет дисплей размером 4,6 дюйма, который в разложенном состоянии увеличивается до 7,3 дюймов. Фактически смартфон можно превратить в электронную книгу. Аппарат оснащен процессором Snapdragon 855, ОЗУ ёмкостью 12 ГБ и ПЗУ объёмом 512 ГБ. Гаджет получил шесть камер на 6-16 МП и питающую батарею на 4380 мАч. Очевидно ломающийся Galaxy Fold расстроил не только руководителей Samsung, но и рядовых пользователей, которые с нетерпением ожидали выхода устройства.

Поделиться новостью:
Автор - Николай Самойлов
Главное за неделю

Не мыть перед готовкой: Микробы сырой курицы мгновенно распространяются по кухне из-за воды

 Птица может быть заражена сальмонеллой или кампилобактериозом. Бактерии передаются от...

Медики: высокие дозы витамина D снижают смертность от рака желудка

В исследовании приняли участие 139 пациентов. Они принимали витамин D в течение 22,9...

Пальмовое масло назвали опасным для здоровья

О вреде пальмового масла в последнее время говорят всё активнее. Вероятно, негативное...

5 кило за неделю: Яичная диета и никакой голодовки

Похудеть, а заодно снизить риск развития диабета очень просто. Помогут яйца и грейпфрут.

Иммунный фермент защитит от диабета второго типа

Фермент регуляторных Т-лимфоцитов успокаивает клетки, которые реагируют на лишний вес и...

Старушка ещё может летать! Эксперты назвали лучшие способы повышения производительности Windows 7

Очередное обновление сделает 10 версию операционной системы от Microsoft ещё более...

Как Халк: Учёные открыли способ быстрого заживления ран

 Специальные растительные клетки восстанавливают свойства стволовых клеток для...

ТОП-5 биодобавок для женщин: о значимых веществах для сохранения здоровья рассказали диетологи

Биодобавки помогают в борьбе с ожирением, симптомами депрессии и проблемами...

Медики назвали повседневные привычки, которые делают кривым позвоночник

Среди этих привычек: курение, злоупотребление кофе и сидячий образ жизни. Проблемы могут...

Чёрный или все-таки зелёный? Диетологи выяснили, от какого чая стоит отказаться

Напиток помогает взбодрить организм человека, однако также обладает возбуждающим...

Смартфон Realme X попал на видео

Новинка от дочернего бренда OPPO попала в видео-обзор на YouTube.

По ту сторону черной дыры: Ученые на грани открытия путешествий во времени

 Обнаружили мощное гравитационное притяжение неустойчивой червоточины, которая фактически...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ