Samsung отменяет заказы на свой ломающийся складной Galaxy Fold

Во время тестирования передовой смартфон за 2000 долларов вышел из строя до официального выхода на рынок. Корейского производителя раскритиковали за некачественный товар.

Издание Reuters сообщает, что компания Samsung отменяет заказы на свой складной Galaxy Fold, если инженерам до 31 мая не удастся решить проблему. Флагман планировали выпустить 26 апреля этого года, но во время испытаний произошёл конфуз, связанный с защитной плёнкой для экрана. Ярые любители гаджетов Samsung заказали Galaxy Fold заранее и сильно пожалели об этом. Южнокорейский производитель принёс извинения перед потребителями и пообещал исправить ситуацию в течение месяца. Если сделать это не получится, компания отметит предварительные заказы автоматически.

Новую дату выхода на рынок Galaxy Fold не называют. Гибкое устройство имеет дисплей размером 4,6 дюйма, который в разложенном состоянии увеличивается до 7,3 дюймов. Фактически смартфон можно превратить в электронную книгу. Аппарат оснащен процессором Snapdragon 855, ОЗУ ёмкостью 12 ГБ и ПЗУ объёмом 512 ГБ. Гаджет получил шесть камер на 6-16 МП и питающую батарею на 4380 мАч. Очевидно ломающийся Galaxy Fold расстроил не только руководителей Samsung, но и рядовых пользователей, которые с нетерпением ожидали выхода устройства.