Компьютерное зрение стало ещё лучше: Учёные создают искусственные органы чувств при помощи технологий

Компьютерное и человеческое зрение может быть объединено. Новую технологию испытают люди, лишённые зрения.

Учёные создают искусственные органы чувств, чтобы улучшить каналы получения информации. На этот раз было представлено исследование, в котором научные сотрудники пытались соединить в один механизм свойства человеческого и искусственного глаз.

За последние годы исследователям удалось достаточно далеко продвинуться, компьютерное зрение стало ещё лучше: сегодня технология уже может распознавать объекты и сцены. И это при том, что количество изображений, используемых при работе с биологическим зрением, остается крайне небольшим.

За несколько лет учёным удалось выяснить, как реагирует мозг на внешние воздействия, а также, как происходит обработка и представление визуальных данных. По сути, новые технологии будут применимы на практике, но пока неясно, как: человеческий мозг уже давно не соответствует по многим критериям.

Учёные пытались понять, как в дальнейшем можно использовать данную сеть для того, чтобы улучшить работу человеческого мозга. Учитывая возможности сети, обученной на наборе данных для конкретной задачи, можно сказать, что на разные области мозга идёт разное влияние. Например, при помощи технологий прогнозиовать ответ мозга на какие-то внешние воздействия.

Модели компьютерного зрения ещё далеки от идеала, но в дальнейшем появится возможность объединить человеческое зрение с компьютерным для получения новой структуры. Учёные намерены использовать её для развития медицины: люди, которые лишены зрения, смогут снова полноценно смотреть на окружающий мир.

Перспектива «обмена» свойствами окажется очень полезной: для компьютерного зрения будет обеспечено улучшение систем, а для биологического - станет ясно, какие типы изображений будут вызывать лучшие нейронные реакции.

Также стоит отметить тот факт, что новой технологией могут пользоваться не только люди с нарушениями зрения, поскольку она позволяет почувствовать разнообразие и испытать на себе новые возможности.