Кратковременный успех? Взлёт Huawei обернётся сокрушительным падением - аналитики

Huawei активно заполняет рынок и поворачивает его в свою сторону, снося любых конкурентов на своём пути. Однако специалисты не уверены, что китайская компания сможет долго работать в таком темпе.

В 2019 году Huawei демонстрирует ошеломительные результаты. Как указывали эксперты, только за первый квартал корпорация смогла добиться огромного дохода, продав 30 миллионов смартфонов. Многие специалисты прогнозируют ей дальнейший рост и расцвет, считая, что она станет настоящим «убийцей» своих главных конкурентов Apple и Samsung. Однако некоторые аналитики убеждены, что это лишь кратковременный успех.

Эксперты считают, что на долгосрочную перспективу компании не хватит ресурсов. По их словам, «китаец» ещё слишком неустойчиво стоит на своих рельсах, а внезапное лидерство только замылит глаза. Аналитики приводят в качестве доказательства недавно вышедшую модель Huawei P30 Pro, которая сначала совершила революцию, а при ближайшем рассмотрении превратилась в гаджет с кучей недостатков и недоработок.

Кроме того, Huawei продолжает уступать своим конкурентам, когда дело доходит до внутренних характеристик. Китайская компания предлагает собственный интерфейс EMUI, который предустановлен в большинстве новых моделей, и услугу хранения данных Mobile Cloud. У Huawei также есть музыкальный сервис на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, а также видео-сервис в Китае, Италии и Испании. Но это не обеспечивает широкий спектр услуг, который предоставляет Apple. Более того, специалисты убеждены, что «яблочного» уровня «китайцам» не достичь.

К тому же, соревноваться с Samsung компания также не способна. Дело в том, что корейская корпорация имеет в своём арсенале не только мобильные устройства. Samsung представляет широкий ассортимент товаров, в том числе телевизоры и другую бытовую технику. И компания не намерена останавливаться, она продолжает расширять и продвигать свою продукцию. Именно поэтому вряд ли Huawei долго продержится на вершине. Его стремительный взлёт в итоге обернётся сокрушительным падением, полагают эксперты.