Кратковременный успех? Взлёт Huawei обернётся сокрушительным падением - аналитики

Сегодня, 05:00 \\ Техно

Huawei активно заполняет рынок и поворачивает его в свою сторону, снося любых конкурентов на своём пути. Однако специалисты не уверены, что китайская компания сможет долго работать в таком темпе.

В 2019 году Huawei демонстрирует ошеломительные результаты. Как указывали эксперты, только за первый квартал корпорация смогла добиться огромного дохода, продав 30 миллионов смартфонов. Многие специалисты прогнозируют ей дальнейший рост и расцвет, считая, что она станет настоящим «убийцей» своих главных конкурентов Apple и Samsung. Однако некоторые аналитики убеждены, что это лишь кратковременный успех.

Эксперты считают, что на долгосрочную перспективу компании не хватит ресурсов. По их словам, «китаец» ещё слишком неустойчиво стоит на своих рельсах, а внезапное лидерство только замылит глаза. Аналитики приводят в качестве доказательства недавно вышедшую модель Huawei P30 Pro, которая сначала совершила революцию, а при ближайшем рассмотрении превратилась в гаджет с кучей недостатков и недоработок.

Кроме того, Huawei продолжает уступать своим конкурентам, когда дело доходит до внутренних характеристик. Китайская компания предлагает собственный интерфейс EMUI, который предустановлен в большинстве новых моделей, и услугу хранения данных Mobile Cloud. У Huawei также есть музыкальный сервис на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, а также видео-сервис в Китае, Италии и Испании. Но это не обеспечивает широкий спектр услуг, который предоставляет Apple. Более того, специалисты убеждены, что «яблочного» уровня «китайцам» не достичь.

К тому же, соревноваться с Samsung компания также не способна. Дело в том, что корейская корпорация имеет в своём арсенале не только мобильные устройства. Samsung представляет широкий ассортимент товаров, в том числе телевизоры и другую бытовую технику. И компания не намерена останавливаться, она продолжает расширять и продвигать свою продукцию. Именно поэтому вряд ли Huawei долго продержится на вершине. Его стремительный взлёт в итоге обернётся сокрушительным падением, полагают эксперты.

Поделиться новостью:
Автор - Альбина Холодная
Главное за неделю

Таймер смерти запущен: В октябре 2019 из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров

К Земле мчится астероид 340 метров в поперечнике. Он отправит Землю на 66 млн лет назад,...

Отпуск для россиянок может обернуться увольнением

Западная фармацевтическая компания провела опрос и выяснила, что женщины в России готовы...

Сон под пристальным вниманием: Учёные придумали радар, контролирующий здоровье пациента на дому

Специальное приспособление крепится над кроватью больного и отслеживает движение его...

В эпоху динозавров морские существа плавали по океану на гигантских плотах

Подводные жители создавали из брёвен конструкции длиной 15 метров и бороздили на них...

Не мыть перед готовкой: Микробы сырой курицы мгновенно распространяются по кухне из-за воды

 Птица может быть заражена сальмонеллой или кампилобактериозом. Бактерии передаются от...

Создан антибиотик для борьбы с раковыми клетками

 Ученым потребовалось почти 30 лет для синтезирования вещества, способного эффективно...

Медики: высокие дозы витамина D снижают смертность от рака желудка

В исследовании приняли участие 139 пациентов. Они принимали витамин D в течение 22,9...

Медики назвали ТОП продуктов, которые можно есть перед сном

 Многие люди не могут отказать себе в удовольствии перекуса перед сном. Но все знают, что...

Психологи рассказали о пользе безделья

 Психологи считают, что целенаправленное безделье может благотворно повлиять на состояние...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

Ученые рассказали, как будет выглядеть земля, когда растают все льды

 Американские ученые поделились информацией о новом виде мировой карты континентов после...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ