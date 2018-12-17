Робот впервые вырастил овощи и начал их продавать

На полках магазинов появятся три сорта листовой зелени. Использование технологий поможет увеличить урожайность на 30%.

Технологическая компания Iron Ox представила своего нового робота. Его особенность заключается в том, что он вырастил овощи и начал их продавать. Система включает в себя роботизированную руку, носильщика и искусственный интеллект. В качестве продукции можно быть уверенными: они являются экологически чистыми.

В дальнейшем разработка должна помочь уменьшить площадь, переходя к интенсивному пути развития. При этом урожайность будет гораздо выше, поскольку использование автоматизированных технологий в сельском хозяйстве позволит увеличить урожайность на 30%.

В скором времени на полках магазинов должны будут появиться три сорта выращенной роботами листовой зелени: щавель с красными прожилками, базилик Женевьевы и салат-беби. Цены окажутся конкурентоспособны.

Здесь стоит взять в расчёт то, что новый подход позволит давать земле отдых. Существуют такие разновидности полей как озимые, яровые, пары. И каждому полю необходим отдых, всё зависит только от растений, которые там сажают. Если количество используемой земли сократится, то и урожайность вырастет.

Правда, участие человека в процессе выращивания продуктов всё же необходимо: робот нуждается в контроле. Через 50-100 лет эксперты полагают, что фермерское хозяйство впервые за всю историю перестанет нуждаться в человеческих усилиях в принципе.