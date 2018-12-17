Робот впервые вырастил овощи и начал их продавать

Сегодня, 16:49 \\ Техно

На полках магазинов появятся три сорта листовой зелени. Использование технологий поможет увеличить урожайность на 30%. 

Технологическая компания Iron Ox представила своего нового робота. Его особенность заключается в том, что он вырастил овощи и начал их продавать. Система включает в себя роботизированную руку, носильщика и искусственный интеллект. В качестве продукции можно быть уверенными: они являются экологически чистыми.

В дальнейшем разработка должна помочь уменьшить площадь, переходя к интенсивному пути развития. При этом урожайность будет гораздо выше, поскольку использование автоматизированных технологий в сельском хозяйстве позволит увеличить урожайность на 30%.

В скором времени на полках магазинов должны будут появиться три сорта выращенной роботами листовой зелени: щавель с красными прожилками, базилик Женевьевы и салат-беби. Цены окажутся конкурентоспособны.

Здесь стоит взять в расчёт то, что новый подход позволит давать земле отдых. Существуют такие разновидности полей как озимые, яровые, пары. И каждому полю необходим отдых, всё зависит только от растений, которые там сажают. Если количество используемой земли сократится, то и урожайность вырастет.

Правда, участие человека в процессе выращивания продуктов всё же необходимо: робот нуждается в контроле. Через 50-100 лет эксперты полагают, что фермерское хозяйство впервые за всю историю перестанет нуждаться в человеческих усилиях в принципе.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Мелешенский
Главное за неделю

Таймер смерти запущен: В октябре 2019 из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров

К Земле мчится астероид 340 метров в поперечнике. Он отправит Землю на 66 млн лет назад,...

Отпуск для россиянок может обернуться увольнением

Западная фармацевтическая компания провела опрос и выяснила, что женщины в России готовы...

Сон под пристальным вниманием: Учёные придумали радар, контролирующий здоровье пациента на дому

Специальное приспособление крепится над кроватью больного и отслеживает движение его...

В эпоху динозавров морские существа плавали по океану на гигантских плотах

Подводные жители создавали из брёвен конструкции длиной 15 метров и бороздили на них...

Создан антибиотик для борьбы с раковыми клетками

 Ученым потребовалось почти 30 лет для синтезирования вещества, способного эффективно...

Не мыть перед готовкой: Микробы сырой курицы мгновенно распространяются по кухне из-за воды

 Птица может быть заражена сальмонеллой или кампилобактериозом. Бактерии передаются от...

Медики назвали ТОП продуктов, которые можно есть перед сном

 Многие люди не могут отказать себе в удовольствии перекуса перед сном. Но все знают, что...

Психологи рассказали о пользе безделья

 Психологи считают, что целенаправленное безделье может благотворно повлиять на состояние...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...

Гипертоники забудут о своей болезни: Эксперты рассказали о пользе куриных лап

Кто бы мог подумать, но куриные лапы – это один из самых богатых источников кальция.

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

Ученые рассказали, как будет выглядеть земля, когда растают все льды

 Американские ученые поделились информацией о новом виде мировой карты континентов после...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ