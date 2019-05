Новинки, и продолжения известных серий, которые игроки готовы приобрести до релиза.

Компьютерные игры давно вышли из разряда нишевых развлечений для энтузиастов. Эксперты подсчитали, что в мире почти два миллиарда человек играет в игры. В тоже время, сами продукты вышли на новый уровень, получив бюджеты, сопоставимые с масштабными кинолентами.

Экспертами был составлен ТОП-5 самых ожидаемых игр современности, которые смогут значительно увеличить армию поклонников видеоигр. Ожидаемо, на первом месте расположилось продолжение серии Grand Theft Auto. Потенциальная GTA VI известна под рабочим названием Project Americans, а фанаты уже приписывают игре выдающиеся особенности. Продолжение может выйти уже в 2021 году, но поклонники готовы уже сегодня заказать новую Grand Theft Auto, в чем немалая заслуга успешной пятой части.

Вторую строчку занимает абсолютно новая игра – Cyberpunk 2077. За ее разработку отвечают создатели серии игр «Ведьмак», что уже дает кредит доверия. Потенциальному успеху способствует и сеттинг, основанный на одноименной настольной игре, и серии фильмов «Бегущий по лезвию». Все составляющие успеха есть, а что получится в итоге – увидим уже этим летом на выставке E3 2019.

Не обошлось и без игр вселенной Star Wars, которые со времен Knights of The Old Republic особых успехов не демонстрировали. Этой осенью выйдет Star Wars Jedi: Fallen Order, интерес к которой подогрет возрождением кинофраншизы. Игроки надеются, что новый продукт сумеет повторить успех KOTOR с использованием новых технологий.

Еще одна ролевая игра в рейтинге – шестая часть The Elder Scrolls, о которой пока мало сведений. Игрокам продемонстрировали тизер и заверили, что будущая игра выведет серию на новый уровень. Впрочем, в этом мало кто сомневался, ведь Bathesda Game Studios считается новатором в жанре ролевых игр.

Завершает рейтинг S.T.A.L.K.E.R 2 от украинской студии GSC Game World. Первая игра серии произвела фурор, чему способствовала беспроигрышная формула: хороший геймплей, интересная история, атмосфера. Это сделало S.T.A.L.K.E.R культовой игрой, а создание продолжения казалось естественным, но в 2011 году проект закрыли, распустив студию GSC. К радости поклонников, в прошлом году работу над игрой восстановили, вернув надежду миллионам фанатов.