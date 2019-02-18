Старушка ещё может летать! Эксперты назвали лучшие способы повышения производительности Windows 7

Очередное обновление сделает 10 версию операционной системы от Microsoft ещё более нагруженной и требовательной, поэтому многие предпочтут не переходить на новую платформу. Простые советы помогут выжать все соки из компьютера с «семёркой».

Пути развития фирменной операционной системы не всегда приводили корпорацию Microsoft к успеху, ведь вслед за невероятно популярной Windows 7 последовала убыточная Windows 8, от которой сразу же отказалось большинство пользователей. В данный момент 10 версия ОС от компании Билла Гейтса является лидирующей по числу установок по всему миру, однако, грядущее обновление увеличит минимально требуемое место на жёстком диске для её установки до 32 Гб, что раздосадовало множество юзеров. Узнав о том, что по всему миру 36,9% от всех пользователей ПК с операционной системой «микромягких» до сих пор пользуются Windows 7, эксперты назвали лучшие способы повышения производительности «семёрки, доказав, что старушка всё ещё может летать. Зачастую быстродействие системы снижается по мере установки новых программ и захламления дискового пространства всякими данными. В первую очередь специалисты рекомендуют убрать лишние программы из автозагрузки, ведь при включении компьютер может несколько минут «думать» запуская всякие игровые браузеры, мессенджеры и прочий необязательный софт.

Также полезным советом будет не выключать компьютер, а переводить его в режим «Сна», если пользователю нужно отлучиться на считанные часы, после чего ему вновь понадобится работать с ПК. В данном режиме система запоминает все запущенные программы и в течение нескольких секунд вновь предоставит к ним доступ, возобновив сеанс без томительного ожидания. Для улучшения скорости работы Windows 7 рекомендуется ставить размер файла подкачки как минимум в два раза больше, чем общее количество оперативной памяти. Последним, но не менее важным советом станет регулярная чистка ОС от лишнего «мусора», остающегося от различных программ и игр. Очистить Windows 7поможет встроенное в ОС приложение, которое можно запустить, перейдя в меню «Пуск», и выбрав пункты «Все программы» - «Стандартные» - «Служебные» где и будет располагаться функция под названием «Очистка диска».