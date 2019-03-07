Эксперты: первым в мире по популярности был признан Google Chrome

Браузер имеет множество достоинств, включая экономию трафика и расширения. Только в Google Chrome есть доработка VkOpt, позволяющая восстанавливать сообщения «Вконтакте».

Согласно проведённому анализу, был сделан вывод, что среди населения первым в мире по популярности был признан Google Chrome. Эксперты отмечают, что его используют для просмотра различных интернет-страниц: форумов, социальных сетей, ленты новостей. Такие показатели были отмечены в апреле 2019 году, об этом сообщила компания Net Applications.

Также у пользователей планшетов и мобильных устройств он оказался в приоритете, в 63,4% случаев владельцы мобильных устройств выбирают Google Chrome, а на персональных компьютерах данный браузер использовался в 65,64% случаев. Чтобы понять, насколько велика эта цифра, стоит сравнить её с аналогами: например, у Firefox от Mozilla эта доля составила 10,23%, а у Internet Explorer и Edgе - 8,44% и 5,53% соответственно.

Здесь стоит также учесть особенности данного браузера. Среди неоспоримых достоинств можно отметить высокую интеграцию с сервисами, экономию трафика, огромное количество расширений. Если говорить об экономии трафика, то это связано с использованием технологии сжатия данных. Что касается расширений, то в наличие есть огромное количество плагинов — это позволяет создать массу дополнительных возможностей.

Можно хотя бы вспомнить использование популярной сети «Вконтакте», у Google Chrome есть VkOpt — расширение для социальной сети. С использованием данной функции появляются новые возможности. Например, можно восстановить удалённые сообщения, они сохраняются на рабочий стол в документ.