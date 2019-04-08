Китайская кошка перешла дорогу: Флагман Samsung S10 неожиданно сгорел - фото

Сегодня, 04:00 \\ Техно

Всю вину компания перекидывает на якобы внешний раздражитель.

Samsung заявил, что смартфон Galaxy S10 5G якобы сгорел по вине некоего «внешнего раздражителя», а не дефекта устройства. Как сообщает Agence France-Presse, владелец смартфона в Южной Корее, который, что интересно, известен только по фамилии Ли, сказал, что оставил свой телефон на столе, когда заметил, что из телефона доносится дым и жгучий запах.

«Мне пришлось уронить его на землю, когда я прикоснулся к нему, потому что запекло», - сказал Ли. В отчет включены изображения смартфона, на которых видны признаки повреждения от перегрева. «Получив устройство у клиента, Samsung внимательно осмотрела устройство и пришла к выводу, что ущерб был вызван внешним воздействием», - говорится в заявлении Samsung, полученном сегодня.

Однако, сам раздражитель так и не был назван, что засавляет задуматься всё же о заводском браке. К сожалению, корейскому гиганту всё чаще переходит дорогу китайская кошка в лице супертяжеловеса Huawei и стремитально набирающего обороты Xiaomi.

Корейский технический гигант пережил пиар-кошмар в 2016 году после того, как отозвал 1 миллион своих смартфонов Galaxy Note 7 из-за пожара и опасности ожогов. В качестве причины неисправности компания Samsung указала неисправные аккумуляторы. На прошлой неделе Samsung отменила несколько событий в Китае для своей Galaxy Fold после того, как рецензенты сообщили, что складной экран устройства ломается вопреки обещанным сотням тысяч складываний.

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Автор - Василий Жожев
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