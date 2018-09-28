Публичная пре-альфа версия Russia 2055 выйдет 28 февраля, в трейлере прозвучал гимн России

Игра Russia 2055 является футуристическим боевиком, который создает всего один человек. 23 февраля были показаны два новых геймплейных ролика, в одном из которых звучал гимн России.

Стало известно, что публичная пре-альфа версия игры Russia 2055 выйдет 28 февраля. В трейлере, который уже показан в Сети, прозвучал гимн России. По словам разработчика, он получил массу положительных комментариев от геймеров, что его очень радует.

В одном из трейлеров к своей игре он показал эффект дрожащей камеры, что имитирует научно-документальную съемку в духе фильмов о «редких» кадрах. Игра Russia 2055 должна стать шутером, в котором геймер будет играть от первого лица. Сюжет разворачивается на войне, где участвуют россияне, американцы, пришельцы и гигантские человекоподобные роботы.

По информации, в игре будет мультиплеер на 64 участника. Также ходят слухи, что в создании Russia 2055 задействован Хидео Кодзима, который показал трейлер игры в своем Twitter. Разработчик Invictus Volition уже подтвердил, что первая публичная версия игры будет выпущена в последний день февраля.