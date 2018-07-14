В Тюмени появился необычный тротуар со столбом по середине

В Тюмени был построен тротуар для пешеходов, однако из-за непредусмотренного препятствия проход оказывается невозможным.

Ограждение построили близко от одного из корпусов ТюмГу — вдоль тротуара по улице Пирогова. Чиновники задумывали организовать постройку забора с целью обезопасить пешеходов от проезжей части. Однако случился конфуз, из-за которого проход нельзя назвать безопасным. После окончания установки забора, один из узких участков тротуара загородил столб, который пешеходам приходиться обходить через проезжую часть.

По этой улице проходят много студентов и других людей, для которых столб является существенной преградой. Женщинам с детьми приходиться выходить на дорогу, чтобы обойти препятствие. Пока никто из тюменской администрации никакого комментария не оставил.

Тротуары или пешеходные переходы, которые ведут к заборам или столбам, можно нередко встретить в разных районах Тюмени. Например «зебра» по улице Преображенской. Тогда администрация дала ответ, что это была ошибка и в скором времени эту ситуацию исправят.