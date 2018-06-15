Пролет недостроенной части Крымского моста рухнул в воду

По предварительным данным, причиной происшествия стали неполадки с домкратом. Об этом 4 октября сообщил информационный центр переправы.

Рабочие вели работы на недостроенной железнодорожной части Крымского моста между Тузлинским островом и косой. Спускаясь на опоры, пролет накренился, сполз по конструкции и рухнул в воду. Теперь он покоится на мелководье Керченского пролива. Его планируют достать на поверхность при помощи кранов.

Заказчики и подрядчики провели инспекцию моста и пришли к выводу, что его несущая способность не нарушена. Через 30-45 дней на то же место должны установить новый пролет, который заменит упавший. По данным инфоцентра, процедура практически не повлияет на график сдачи объекта - результаты работы строители намерены представить в начале 2019 года. Материальные убытки компании, вероятно, восполнит страховка.

Напомним, Крымский мост открыли для легкового транспорта с 16 мая. С начала октября по нему могут ездить и грузовики. А в декабре 2019 года создатели планируют достроить железнодорожные пути.