"Черная ночь": новейший британский танк может стать "убийцей Арматы"

Инженеры вносят существенные изменения в уже существующую платформу Challenger 2. Как пишет немецкое издание Focus, будущая техника составит достойную конкуренцию сотне российских Т-14.

Challenger 2 составляет "костяк" британских танковых войск с 1994 года. Конструкторы увидели возможность продлить эффективное использование этой модели до 2035 года путем модернизации. Проект назвали "Черной ночью" - основной особенностью новейшего танка станут две системы ночного видения. С ними наводчик и командир смогут работать в темное время суток независимо друг от друга: пока первый поражает противника, второй уже ищет цель для нового выстрела.

Кроме того, "Черная ночь" получит новую систему активной защиты и предупреждения о лазерном наведении. Обновленное оборудование позволит управлять танком намного эффективнее при меньших затратах энергии. А вот 120-миллиметровое орудие останется от старых Challenger 2. Немецкие журналисты считают, что с таким набором улучшений британский танк может соперничать с "Арматой" и даже стать его "убийцей" на поле боя.