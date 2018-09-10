Космодром "Восточный" с заделанными пустотами готов к запускам "Союзов"

Строители привели стартовую площадку для ракет в полный порядок. Об этом 19 октября завила пресс-служба ЦЭНКИ.

Пустоты под обшивкой стола для космических кораблей "Союз" заделали специальным раствором. Железобетонная основа готова выдержать нагрузки при движении мобильной башни и полностью соответствует конструкторским требованиям. Руководители Центра эксплуатации удовлетворено качеством выполненной работы. В скором времени должен состояться плановый запуск ракеты.

Пустое пространство на космодроме "Восточный" обнаружили в сентябре. Сначала считалось, что оно образовалось в почве. Однако подробный анализ выявил пустоты прямо в бетонном основании башни, по которой к ракетам доставляют топливо и материалы для предстартовой подготовки. Эти трещины грозили катастрофой. Поэтому перед заливкой раствора строителям пришлось ещё и переместить рельсы.