Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встал на сторону коренного населения

Как пишет ИА «Север-Пресс», в ежегодном докладе глава ЯНАО Дмитрий Артюхов обратил внимание на один из важнейших опрос, который волнует коренное население Ямала. Губернатор подчеркнул, что сокращение количества пастбищ привело к тому, что часть тундровиков оказалась за чертой бедности, в национальных поселках растет число безработных.

Дмитрий Артюхов заявил, что необходимо срочно принимать решение и разрабатывать совместную программу, которая позволит не просто оказать поддержку, но и сохранить коренной традиционный уклад жизни. Для этого необходимо собраться за общим столом и выслушать доводы всех сторон, чтобы решить возникшую проблему. Напомним, уже началась реализация принятой в прошлом году «Народной программы», где разработан ряд мер по выделению жилья пенсионерам и инвалидам из числа тундровиков, другие способы поддержки. Однако это не решает основного вопроса: «Традиционное хозяйствование не приносит коренному населению удовлетворительного дохода», - сообщает Артюхов, который дал поручение организовать честный диалог со всеми занятыми в оленеводстве.







