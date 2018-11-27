«Перемен требуют наши сердца»: проведён соцопрос об ожидании уровня жизни россиян

Холдинг «Ромир» провёл социологическое исследование в ходе которого выяснилось следующее: каждый третий россиянин верит, что в ближайшую «пятилетку» жизнь в России повернётся в лучшую сторону.

Исследование было проведено в октябре этого года. Опрос прошли более полутора тысяч совершеннолетних жителей России со всех типов населённых пунктов и федеральных округов страны. 35% россиян считает, что в ближайшие 5 лет жизнь в России улучшится особенную уверенность в этом высказало 7% респондентов. Пессимистичных взглядов оказалось меньше: 24% опрошенных не верят, что в следующие 5 лет жизнь в России примет позитивный настрой. И большая часть опрошенных — 41% - не считает, что в ближайшее время в стране будут какие-либо перемены.