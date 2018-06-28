Жители Воронежа посмеялись над чипсами "со вкусом Ольги Бузовой"

Странный товар обнаружила на полках супермаркетов девушка по имени Лилия Бобрышова. Она опубликовала фото с ним в руке в сети и коротко подписала его: "Дожили".

В социальных сетях бурно обсуждают фотографию, на которой запечатлена пачка чипсов одной из популярных торговых марок. Пачка необычна тем, что на ее обложке красуется фотография известной российской певицы Ольги Бузовой. Знаменитость держит в руках шампур с приготовленным на нем мясом и улыбается. В правом нижнем углу на пачке написано: "От Ольги Бузовой" и стоит ее автограф.

Некоторые жители Воронежа посмеялись над таким пиар-ходом, а другие и вовсе возмутились им. Они выразили мнение, что и так каждый день видят лицо певицы на экранах телевизоров, а также в сети, а теперь ее фотография размещена еще и на чипсах. "Уже и чипсы со вкусом Ольги Бузовой", - написал один из них.