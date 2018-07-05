"Ополченочка": Наталья Поклонская стала героиней художественного фильма

Сегодня, 20:43 \\ Страны / Россия

Наталья Поклонская стала героиней художественного фильма «Ополченочка». Проект подготовила съемочная группа «Лугафильма».

 

В Сети появился тизер фильма, судя по которому в киноистории будут и украинские военные, и пьющие водку ополченцы, и стрельба, и взрывы, и борьба за «русский мир». Наталья Поклонская сыграла роль самой себя в заключительных кадрах.

Согласно сюжету, государственный деятель комментирует ситуацию в Донбассе в связи с событиями 2016 года. Представители «Лугафильма» отметили, что Поклонская сделала всё с первого раза, поэтому съёмочная группа ограничилась одним дублем.

После выхода тизера Поклонская заявила, что данная работа захватывает ей дух и вызывает мурашки по коже. Госдеятель почувствовала гордость за свою страну и назвала этот проект патриотическим.

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Автор - Мария Ткаченко
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