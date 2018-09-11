15 змей, которых нашли в Москве, передадут в Кострому

Накануне Международного дня защиты животных стало известно о передаче так называемых виновников торжества в региональное из столичного.

Сообщается, что тех змей, которых нашли в Москве в течение года, власти передадут в Кострому. Именно там находится эколого-биологический центр "Следово" имени Ю. П. Карвацкого. Сообщается, что 15 ползающих особей оказались в московском центре передержки животных "Простар+", среди них - четырнадцать полозов и удав, которого нашли в марте в хостеле "Луна".

После того, как хозяин и документы на змею так и не были найдены, особь изъяли и отправили в центр. По факту обнаружения удава было возбуждено уголовное производство против юридического лица ООО "Луна" и его генерального директора. В итоге суд постановил взыскать штраф с предприятия в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, создателя фирмы обязали оплатить 15 тысяч с конфискацией.