Водителей Новочеркасска предупредили об изменениях ПДД в районе ТРЦ "Батон"

Обозначать, как изменится дорожное движение на проспекте Баклановском от улицы Ященко до улицы Сарматской начали сегодня. Данная работа продлится до 10 августа.

Водителей Новочеркасска предупредили об изменениях ПДД в одном из районов города. Как сообщили власти города, новость касается местности возле торгово-развлекательного центра "Батон". Дело в том, что примерно на середину августа запланировано его открытие, так что потребность в изменении правил дорожного движения на том участке резко возросла.

Возле ТРЦ "Батон" сделают новую разметку дороги, а также установят дополнительные знаки, которые будут регулировать поток транспорта. Сообщается, что некоторые знаки, которые находятся там на сегодняшний день, возможно, уберут. Также там планируют установить светофоры.