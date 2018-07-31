Молотов назвал Орхана Джемаля настоящим журналистом

Сегодня, 20:42 \\ Страны / Россия

Российский писатель Игорь Молотов рассказал, что Орхан Джемаль был настоящим журналистом. Несмотря на его жесткую позицию, он всегда оставался человеком. 

 
Гибель Орхана Джемаля остается загадкой для всех, кто лично или понаслышке знал его. Журналист имел мало недоброжелателей, посколькувсегда проявлял человечность и был открытым для любой коммуникации. По словам Игоря Молотова, Орхан не был тем журналистом, который пишет о депутатских инициативах. Он не боялся показать правду, а таких репортёров в России достаточно мало. 
Молотов отметил, что последние годы жизни Орхан много болел и плохо передвигался. Журналисту удалось совсем ненадолго пережить своего отца Гейдара Джемаля. 
Ранее стало известно, что съемочная группа, погибшая в ЦАР, отправилась в республику для работы над проектом о наёмниках "Вагнера".

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Автор - Мария Цветаева
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