В Красноярске бабушке с ВИЧ могут дать опеку над внуком

В Красноярске у мальчика погибла мать, после этого опекунство хотела взять его бабушка.

Сначала на заседании решили, что бабушка станет опекуном мальчика. Однако после этого обнаружили, что женщина страдает ВИЧ. Из-за этого суд принял решение, что бабушка не имеет право быть опекуном своего внука.

Адвокат женщины заявил, что это решение было несправедливым. Дело в том, что все исследования показали, что женщина не несет никакой опасности. Также она проходит курс лечения. К тому же, в суде, по словам адвоката, даже не поинтересовались мнением ребенка, которого бабушка воспитывала с самого детства.

Исходя из этого отказ судьи все же посчитали незаконным. Теперь у женщины есть все шансы все же стать опекуном для своего внука. Суд вынес решение, что вердикт был несправедлив и его теперь пересмотрят снова.