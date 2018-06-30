Пропавшего 2 года назад морского котика из Анапы нашли в Грузии

Сегодня стало известно о судьбе морского котика, который два года назад исчез из дельфинария Анапы. Сообщается, что животное по имени Миша, исчезнувшее со своего обычного места обитания во время штормовой ситуации, было обнаружено на территории Грузии.

Согласно заявлению руководителя департамента рыболовства и мониторинга акватории Чёрного моря Арчила Гучманидзе, морской котик изначально был найден около грузинского порта Поти, после чего очевидцы заметили его около города Кобулети, поэтому вполне вероятно, что в течение нескольких дней животное доберётся до Батуми. Специалисты не рекомендуют при встрече с особью вступать в контакт во избежание неприятных инцидентов – не стоит забывать, что морской котик в течение двух лет находился в дикой среде обитания.

Тем временем сотрудники дельфинария, в котором жил Миша, давно были уверены в гибели своего любимчика.