Улицы Санкт-Петербурга помыли шампунем перед празднованием Дня ВМФ

Каждый год последний воскресный день июля становится для жителей Санкт-Петербурга настоящим праздником. Сегодня в сердце северной столицы пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Военно-морскому флоту Российской Федерации.

Главным событием 29 июля, несомненно, является парад кораблей. В этом году участие в мероприятие примут свыше 40 единиц военно-морской техники, среди них представлены, как новейшие отечественные разработки, так и ветераны среди кораблей. Помимо этого, зрители смогут полюбоваться воздушным парадом. Высший пилотаж продемонстрируют 35 самолётов. Самым масштабным станет выступление сухопутных войск, зрители увидят около 4 тысяч единиц техники. Гостей ожидается много, мероприятие каждый год собирает зрителей из всей России. В этом году на празднование приедет и глава государства Владимир Путин. Коммунальные службы готовятся показать северную столицу с лучшей стороны. Так центральные улицы города помыли специальными шампунями, очистили фасады архитектурных сооружений, привели в порядок местную растительность. Помимо этого, сегодня дежурят несколько десятков аварийных бригад, которое в случае необходимости, отремонтируют дороги и приведут в порядок коммунальную собственность. Сообщается, что после празднования, городские улицы снова помоют моющими средствами, пропылесосят и соберут весь мусор, оставшийся после торжества.