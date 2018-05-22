Скончался известный советский и российский режиссёр Игорь Беляев

Сегодня, 21:35 \\ Страны / Россия

Сегодня российский кинематограф утратил знаменитого деятеля. Сообщается, что не стало создателя документальных фильмов, сценариста и лауреата Государственной премии Советского Союза Игоря Беляева на 87-м году жизни.

Об этом рассказали представители дирекции Союза кинематографистов Российской Федерации. Также известно, что церемония прощания с режиссёром пройдёт 28 июля в 11 утра по московскому времени. О месте похорон на данный момент не сообщается.

Несмотря на то, что режиссёром за всё время было создано более ста кинолент, Игорь Беляев проснулся по-настоящему знаменитым на весь Советский Союз после выхода «Деревенских повестей» и документального фильма «Егор Иванович». Именно за эти картины он получил Государственную премию СССР.

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