Верховный суд РФ оправдал осуждённого в госизмене во времена СССР

Сегодня, 19:08 \\ Страны / Россия

Сегодня на заседании Верховного суда Российской Федерации было принято исторически важное решение. Согласно постановлению, знаменитый советский историк и член правозащитного движения Пётр Якир был оправдан посмертно после того, как в советском суде его признали виновным в госизмене.

Сообщается, что ведомство отменило постановление НКВД СССР от 10 февраля 1945 года, объяснив это отсутствием в действиях обвиняемого составов инкриминируемых преступлений. Известно, что данное заседание происходило в закрытом режиме без допуска журналистов, так как данное дело находилось под грифом «Совершенно секретно». Кроме этого, за Якиром признано право на реабилитацию. Это значит то, что его наследники могут взыскать материальную компенсацию после смерти своего родственника.

Напомним, Пётр Якир - сын военачальника времён Советского Союза Ионы Якира, расстрелянного в 1937 году за участие в антисоветском заговоре. Историк далеко не единожды критиковал советское законодательство, ограничивающее свободу слова и собраний. В 1944 году Якир был арестован после подозрения в разглашении государственной тайны на восемь лет, а после этого в 1973 году ещё три года провёл за решёткой за антисоветскую агитацию.

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