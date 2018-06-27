Москвичка станцевала тверк на фоне мечети

Сегодня, 10:47 \\ Страны / Россия

В своем инстаграм москвичка опубликовала видео, которое возмутило многих верующих.

На ролике девушка танцует тверк с двумя парнями. Все бы ничего, но за ними на фоне можно увидеть казанскую мечеть «Кул-Шариф». Неизвестно, заметила ли это танцовщица перед публикацией видео или решила, что ей на это все равно.

К слову, подписчики тут же выразили свое недовольство. Мол, это неуважение в сторону верующих. Хотя многие стали защищать красавицу, аргументируя это тем, что все же танец не в самой мечети, а на улице. Мол, вдруг никто просто не заметил сразу.

Интересно, что один из комментариев все же мог бы заставить девушку насторожиться. Один из ее бывших фолловеров сообщил, что решил отписаться. Также он добавил, что сообщил о ее поступке главе союза мусульман. Он подчеркнул, что уже скоро будут решать, как наказывать обидчицу верующих.

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Автор - Алёна Иванова
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