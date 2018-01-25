Московский психолог подает в суд на «злы рожицы» из Facebook

Психолог из российской столицы опубликовала пост о насильниках. Это закончится судом.

Женщина написала статью в Facebook о том, что жертвы насилия также несут ответственность. Она объяснила это тем, что пострадавшие дают маньякам полную власть над собой. Пользователи интернета решили, что психолог старается защитить преступников и стали выражать свое негодование. Многие стали призывать специалиста к насилию.

Женщина рассказала, что ей стали присылать «злые рожицы» в большом объеме, а также люди начали опубликовывать скрины с переписками с ней. В итоге психолог на так называемы «злые рожицы» решила подать в суд. В качестве доказательств женщина предоставила скрины с различными угрозами. На подготовку к разбирательству у нее ушло 200 тысяч рублей.

Суд был вынужден отложить это дело, поскольку, по словам адвоката психолога, в социальной сети многие люди указывают ненастоящие имена, и привлечь их к уголовной ответственности из-за этого нелегко.