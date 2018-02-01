В Саратове пенсионерка включает похоронный марш во время свадеб

В Саратовской области прошло заседание Общественной палаты. Михаил Петриченко, который занимается правами предпринимателей, рассказал о хитростях местного населения.

Омбудсмен подчеркнул, что во всей области с 2017 года намного чаще стали проверять различные предприятия. Петриченко пояснил, что в ходе любой проверки при желании можно найти хотя бы несколько недостатков, за которые следует взывать штраф. Омбудсмен не заявлял ничего про объективность таких проверок, однако сказал, что за прошлый год общая сумма штрафов предпринимателей региона составила 8 миллионов рублей.

Также омбудсмен рассказал, на какие хитрости могут идти местные жители, если они не довольны тем или иным предприятием. Например, одна пенсионерка живет в доме, в котором располагается детский садик. На протяжении долгого времени она писала жалобы на учреждение. Оказалось, что ее целью был выкуп директором садика ее квартиры.

Еще одна пенсионерка была очень недовольна тем, что в ее доме на первом этаже построили кафе. В заведении часто устраивали свадьбы. Пожилая женщина решила отомстить необычным образом. Во время того, когда в кафе празднуют чье-то бракосочетание, пенсионерка устанавливает на колонках максимальную громкость и включает похоронный марш.