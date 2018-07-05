ФСБ пресекла канал поставок огнестрельного оружия из ЕС

Представители Федеральной Службы Безопасности сообщили о том, что совместными силами с Росгвардией и сотрудниками МВД был остановлен канал поставок из Европейского союза огнестрельного оружия.

аСогласно информации ФСБ, подобной деятельностью занималась группа россиян, в числе которых жители Питера, Ярославля и Москвы. Они организовывали поставки из стран ЕС огнестрельного оружия на территорию Российской Федерации. Также прекратили работу две мастерские, в которых изготовляли боеприпасы и модернизировали огнестрельное оружие.

Сотрудники ФСБ сообщили, что у группировки отняли 380 единиц огнестрельного оружия, которое было произведено в России и странах Европейского союза. Среди изъятого правоохранительными органами у преступной группировки были 30 автоматов, 25 пулеметов и 15 гранат, а также миномет.