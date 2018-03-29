В пациенте не видят человека: в Курске жители все чаще жалуются на хамство в больницах

В поликлиниках Курска предпочитают отмахнуться от пациента, вместо того чтобы войти в его положение. Огласку ситуация в городе приобрела из-за инцидента с женщиной, которой грубо отказали в дозе инсулина из-за отсутствия паспорта.

Одна из жительниц Курска пришла в поликлинику за инсулином, однако, получила грубый отказ, поскольку без паспорта, который она забыла, ей выдавать ничего не собираются. Войти в положение женщины никто не захотел, даже главврач, который мог бы помочь ей. Пациентка обратилась в комитет здравоохранения, однако, получила тот же ответ. Более того, сотрудники сказали, что обращаться к ним с жалобой она должна только письменно, а отвечать на нее они будут только через определенное время.

Комментарий по поводу произошедшего дал начальник комитета здравоохранения Андрей Коновалов. Он подчеркнул, что неприятный инцидент возник из-за того, что женщина была закреплена за несколькими медицинскими учреждениями, а паспорт был необходим для переоформления. Без документа, удостоверяющего личность, они ничего сделать не могут.

Своей точкой зрения поделился и Роман Алехин, эксперт ОНФ по проекту «Оценка доступности медпомощи». Он убежден, жалобы жителей Курска поступают, не потому что они отказываются следовать правилам. Дело в неэтичном отношении врачей. Медики постоянно хамят и не видят в пациенте такого же человека, которому необходимо помочь.

Это уже не первый случай за последнее время, когда возникают вопросы по обслуживанию в российских больницах. Напомним, не так давно сеть взорвала история 92-летнего пенсионера, которого отказались вести в скорой помощи, поскольку побоялись, что пациент умрет в машине. Более того, медики сообщили, что «им такое не нужно». Родственники были возмущены отношением врачей, которое, к слову, уже привычно в больницах, где пожилых граждан называют «ненужным контингентом».