Большая проверка МЧС обнажила критические проблемы пожарной охраны и спасателей‍

С 28 мая по 15 июня был проведен аудит деятельности ведомства, который показал огромную нехватку финансирования, а также неправильное распределение имеющихся средств на технику и комплектацию.

В МЧС провели большую проверку, итоги которой подвел новый министр Евгений Зиничев. Он отметил, что она обнажила критические проблемы пожарной охраны и спасателей‍. Глава министерства рассказал, в чем состоят главные из них. Он отметил, что ситуация значительно ухудшилась с приходом к руководству Владимира Пучкова, главным образом из-за значительного сокращения в финансировании пожарных частей.

Именно данный фактор повлек за собой необратимые последствия. Так, стало меньше кадров. На данный момент он измеряется в десятках тысяч. Из-за этого уменьшилось количество проверок в организациях. Как следствие - участились пожары, в том числе в крупных ТЦ.

Помимо этого, спасателям не хватает обмундирования. Уменьшилось количество продовольствия, которое должно им поставляться, средствами на содержание техники, а также попросту остановилась система материально-технического обеспечения. Многие специалисты пошли под сокращение. Тем не менее, МЧС закупило беспилотники, которые не должной пользы при пожарах, и сделало дополнительный заказ на них.