В России повысят денежные выплаты пенсионерам

В течение 2019 года средняя пенсия увеличится на 12 000 в год. Данную новость сообщил министр труда Максим Топилин. То есть, в среднем российские пенсионеры будут получать больше на 1000 рублей в месяц. Однако Топилин подчёркивает, что эта сумма является индивидуальной для каждого пенсионера. Повышение не коснётся работающих пенсионеров, но когда они прекратят трудовую деятельность, то могут рассчитывать на выплаты с учётом всех происходящих индексаций за время их работы.

Известно, что Минтруд России в скором времени подготовит комплекс мер, которые будут регулировать трудовую деятельность пенсионеров. Так на 2019 год средняя пенсия по стране будет составлять 15 тысяч 400 рублей. Самую высокую пенсию в Европе выплачивают гражданам Дании - $2800, при выходе на пенсию в 67 лет (средняя продолжительность жизни 78 лет). Сейчас в РФ мужчины идут на заслуженный отдых в 60, женщины - в 55 лет. Но в течение 10 – 15 лет пенсионный возраст увеличится до 65 лет для мужчин и 63 для женщин (средняя продолжительность жизни 66 лет).