Иностранцы, приехавшие на ЧМ-2018 ходят в российские музеи

Ни для кого не секрет, что культура России очень интересна и многогранна. А вникая в историю России можно утонуть в интересных сведениях. Это не могли не заметить иностранные туристы. В связи с Чемпионатом мира-2018 поток туристов резко возрос. В городах, где проходят игры ЧМ практически невозможно найти свободный столик в кафе, что там говорить о номерах в отеле. Не обошли стороной туристы и музеи.

Сотрудники московского музея Победы на Поклонной горе, утверждают, что в сравнении с прошлым годом поток посетителей вырос почти в 5 раз. При этом отмечают, что посещают достопримечательность в основном иностранные гости. Однако музей был готов к такому развитию событий. В некоторых музеях незадолго до футбольного чемпионата были запущены аудиогиды на 6 иностранных языках. Хочется отметить, что правительство России позаботилось о своих и иностранных фанатах самого популярного в мире спорта. Цены на жильё, транспорт и питание регулируются на высшем уровне. А для российских граждан доступны билеты на матчи ЧМ-2018 по самым низким ценам.