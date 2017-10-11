Госдума: теперь брачующиеся могу сами выбрать дату регистрации

В электронную базу парламента внесен новый закон о самостоятельном выборе дня, месяца и времени для своего торжества. Мотивация правительства – избавиться от коррупции в этой ячейке и урегулировать загруженность ЗАГСов.

Выбрать день для регистрации можно даже в удаленном режиме, явка с бумажным заявлением прямо в ЗАГС не обязательна, в этом россиянам поможет «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Пояснительная записка к законопроекту уточняет следующее: «Предлагается внести изменения […] предоставив гражданам возможность самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак»; «выбранные дата и время государственной регистрации заключения брака в дальнейшем не могут быть изменены».

Сенатор Антон Беляков получил отказ на просьбу о поправках в Семейном кодексе. А. Беляков предложил считать пару, проживающую под одной крышей на протяжении 5-ти лет – полноценной и официальной семейной парой. Госдума не поддержала предложенные правки, т.к. брак должен заключаться только в ЗАГСе по обоюдному соглашению двух сторон.