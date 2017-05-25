Пешеходная зона за 200 млн рублей появится в Ростове на Газетном

Газетный участок от Красноармейской до Горького вдоль табачной фабрики станет пешеходной зоной, создание которой профинансирует ГК «Агроком» Ивана Саввиди.

Реконструкцию данного участка планируют завершить до конца 2018 года, а спонсором выступает группа компаний «Агроком», обещая выделить до 200 млн рублей на это. Данную информацию подтвердила пресс-служба ГК.

Первая реконструкция в Ростове-на-Дону произошла еще в 2016 году при Сергее Горбане. Тогда улучшили участок Соборного от Большой Садовой до Станиславского.

Напомним, ранее осуществлялся ремонт дороги по улице 339-й стрелковой дивизии, его раскритиковали в ходе проверки эксперты из ФКУ Упрдор "Азов". По программе «Безопасные и качественные дороги» были взяты пробы на участке в 200 м2. Они показали недостаточный коэффициент уплотнения и водонасыщения. В связи с решением комиссии, рабочий, отвечающий за укладку асфальта, переделывал его за свой счет.